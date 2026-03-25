Defesa Civil de Sharjah intensifica medidas diante da instabilidade climática

SHARJAH, 25 de março de 2026 (WAM) — A Defesa Civil de Sharjah reforçou sua prontidão operacional em resposta às condições climáticas nos Emirados Árabes Unidos, que incluem chuvas intensas, ventos fortes e redução da visibilidade, com risco de acúmulo de água em algumas áreas. As medidas visam garantir resposta rápida a emergências, proteger vidas e bens e reforçar a segurança da população.

Equipes de campo e equipamentos especializados foram mobilizados em áreas críticas, regiões suscetíveis a alagamentos e leitos de wadis, em coordenação com as autoridades competentes. A entidade também ampliou seus sistemas de monitoramento contínuo, operando 24 horas por dia, para assegurar intervenções rápidas e reduzir o tempo de resposta em situações adversas.

Planos de emergência foram ativados, a prontidão das equipes foi elevada e os pontos de posicionamento foram ajustados conforme a evolução das condições climáticas. A coordenação contínua com parceiros estratégicos garante a adoção imediata das medidas necessárias.

O diretor-geral da Defesa Civil de Sharjah, brigadeiro-general Yousef Obaid Harmoul Al Shamsi, afirmou: “Estamos lidando com a atual situação climática com uma abordagem proativa, baseada em prontidão operacional e planejamento antecipado. Nossas equipes, veículos e equipamentos estão totalmente preparados para uma resposta rápida e eficaz.”

A autoridade orientou a população a seguir as instruções oficiais, evitar áreas sujeitas a alagamentos e wadis, manter distância do mar e das praias e redobrar a atenção ao dirigir, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura para evitar acidentes.

A Defesa Civil de Sharjah mantém ações de conscientização e programas de campo para promover a cultura de prevenção. A cooperação da população e o cumprimento das orientações são essenciais para reduzir riscos associados às variações climáticas e garantir a segurança coletiva neste período.