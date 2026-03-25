Drones atingem tanque de combustível no aeroporto do Kuwait

KUWAIT, 25 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Aviação Civil do Kuwait informou que vários drones atingiram um tanque de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait, provocando um incêndio no local.

Segundo a Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês), o porta-voz da autoridade, Abdullah Al-Rajhi, afirmou que os danos se limitaram a bens materiais e que não houve vítimas, de acordo com informações preliminares.

Al-Rajhi acrescentou que as autoridades competentes iniciaram imediatamente a aplicação dos procedimentos de emergência, com equipes de combate a incêndio e órgãos envolvidos atuando no controle das chamas.