Ilha Das registra maior volume de chuva nos Emirados Árabes Unidos na terça-feira

ABU DHABI, 25 de março de 2026 (WAM) — Diversas áreas dos Emirados Árabes Unidos registraram volumes variados de chuva nesta terça-feira (25/03), em meio a condições climáticas instáveis, com formação de nuvens convectivas em várias regiões.
Segundo o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês), a Ilha Das, em Abu Dhabi, registrou o maior volume de precipitação, com 47,9 milímetros, seguida pela Ilha Dayyinah, na região de Al Dhafra, com 39,7 milímetros, e por Jebel Mebrah, em Ras Al Khaimah, com 33,3 milímetros.
Jebel Yanas, também em Ras Al Khaimah, registrou 31,6 milímetros de chuva, enquanto a Corniche de Abu Dhabi ficou em quinto lugar, com 28,3 milímetros.