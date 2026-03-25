Chuvas intensas e instabilidade climática persistem nos Emirados Árabes Unidos até sábado

ABU DHABI, 25 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enfrentam condições climáticas instáveis até sábado (28/03), com ocorrência de chuvas intensas em ondas sucessivas.

As precipitações começaram nas regiões oeste e nas ilhas e avançaram para áreas costeiras, incluindo Al Dhafra, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain e Ras Al Khaimah, antes de atingir áreas do interior nas regiões norte e leste, além de Al Ain.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (25/03), o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que imagens de satélite e dados de radar indicam a presença de diferentes formações de nuvens sobre o país. Essas formações tiveram início nas áreas a oeste durante a madrugada e avançaram pela manhã para a região de Al Dhafra, incluindo nuvens convectivas associadas a chuvas intensas.

O deslocamento das nuvens deve continuar em direção a Abu Dhabi, depois Dubai, regiões do norte, Al Ain e, posteriormente, áreas do leste, incluindo Fujairah.

Na quinta-feira (26/03), a influência do sistema de baixa pressão deve enfraquecer relativamente, com continuidade de chuvas leves a moderadas, principalmente sobre as ilhas e algumas áreas do norte, em intervalos.

Entre a noite de quinta-feira (26/03) e sexta-feira (27/03), o país deve registrar a fase final do sistema climático, com o aprofundamento da baixa pressão na atmosfera.

Essa fase começará na noite de quinta-feira sobre as regiões oeste, avançando gradualmente para Al Dhafra e Abu Dhabi durante a madrugada e início de sexta-feira, antes de se estender ao longo do dia para as regiões do norte, Al Ain e áreas do leste. O período será acompanhado por chuvas intensas, relâmpagos, trovoadas e possibilidade de granizo em áreas pontuais, com redução gradual da nebulosidade à noite.

No sábado (28/03), a cobertura de nuvens deve diminuir em todo o país, com ventos de noroeste moderados a fortes em alguns momentos, especialmente no mar, acompanhados de queda nas temperaturas.

Os ventos sopram de sudeste a nordeste, passando a noroeste, com intensidade moderada a ativa e, por vezes, forte, sobretudo com a presença de nuvens convectivas, provocando poeira e areia e reduzindo a visibilidade horizontal.

O mar ficará agitado, especialmente com a atividade de nuvens, tanto no Golfo Arábico quanto no Mar de Omã.