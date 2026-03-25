Líderes dos Emirados Árabes Unidos expressam condolências ao presidente da Colômbia por queda de avião militar

ABU DHABI, 25 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pelas vítimas da queda de um avião militar colombiano, que deixou mortos e feridos. Mohamed bin Zayed desejou ainda uma rápida recuperação aos feridos.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente colombiano.