Ras Al Khaimah reforça prontidão para enfrentar impactos do mau tempo

RAS AL KHAIMAH, 25 de março de 2026 (WAM) — O Departamento de Serviços Públicos de Ras Al Khaimah intensificou sua preparação para enfrentar os efeitos das condições climáticas adversas em curso, com a implementação de um plano para ampliar a prontidão e mobilizar equipes e recursos de campo.

O órgão informou que reforçou a eficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais em vias principais, áreas residenciais e vales, a fim de garantir o escoamento adequado da água durante chuvas intensas e reduzir o risco de alagamentos.

Foram mobilizadas bombas, maquinário pesado e caminhões-tanque em 12 pontos do emirado para assegurar resposta rápida a emergências.

As medidas incluem ainda a limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem nas áreas mais afetadas, com 32 equipes de campo — totalizando 548 profissionais — atuando de forma contínua.

O diretor-geral do departamento, Khalid Fadel Al Ali, afirmou que o órgão opera no mais alto nível de prontidão, com o apoio de 157 caminhões-tanque, 91 bombas e 92 veículos e equipamentos para garantir resposta ágil a qualquer situação emergencial.

Al Ali orientou a população a seguir as diretrizes de segurança, evitar vales e áreas com acúmulo de água e reportar ocorrências por meio do número 8008118.