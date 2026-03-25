Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos combatem nove drones

ABU DHABI, 25 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos combateram nove drones lançados pelo Irã nesta quarta-feira (25/03).

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas do país já interceptaram 357 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.815 drones.

Os ataques resultaram na morte de três integrantes das Forças Armadas em serviço, além de seis vítimas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bengalesa e palestina.

Ao todo, 166 pessoas ficaram feridas, com lesões de leves a graves. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade e resguardando seus interesses e capacidades nacionais.