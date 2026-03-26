Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute repercussões dos ataques terroristas não provocados do Irã com chanceleres

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com homólogos de diversos países sobre as consequências dos ataques não provocados e de caráter terrorista com mísseis lançados pelo Irã contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com Mohammad Ishaq Dar, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão; Yvette Cooper, secretária de Estado para Relações Exteriores, Comunidade das Nações e Desenvolvimento do Reino Unido; José Manuel Albares, ministro das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha; Jean-Noël Barrot, ministro da Europa e das Relações Exteriores da França; e Yermek Kosherbayev, ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão.

As conversas trataram das graves consequências desses acontecimentos para a segurança e a estabilidade regionais, além de seus impactos sobre a economia global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram os ataques com mísseis não provocados, classificados como terroristas, que representam uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de constituírem uma ameaça direta à segurança e à soberania dos Estados e à estabilidade regional.

Os ministros também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial e garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as ligações, a autoridade emiradense agradeceu a solidariedade demonstrada por países aliados e amigos aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão seguros.

Abdullah bin Zayed e os ministros destacaram ainda a importância de fortalecer a cooperação internacional e os esforços conjuntos para preservar a segurança e a estabilidade regionais e atender às aspirações dos povos da região por desenvolvimento inclusivo e prosperidade econômica sustentável.