Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos condena plano terrorista no Kuwait e reafirma solidariedade

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expressou a forte condenação dos Emirados Árabes Unidos ao plano terrorista frustrado no Kuwait. A ação envolvia uma rede ligada à organização terrorista Hezbollah, proibida, que planejava realizar assassinatos e recrutar indivíduos em um grave ato criminoso que ameaçava a segurança e a estabilidade do país.

Abdullah bin Zayed afirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos e o apoio irrestrito a todas as medidas adotadas pelo Kuwait para proteger sua segurança e soberania.

O ministro dos Emirados elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança do Kuwait por frustrarem o plano e identificarem os envolvidos. E reforçou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as formas de terrorismo e extremismo, bem como a quaisquer ações destinadas a desestabilizar Estados, destacando a importância de fortalecer a cooperação regional e internacional para enfrentar esse tipo de ameaça.

Abdullah bin Zayed concluiu reafirmando que a segurança do Kuwait é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e reiterou o apoio do país a todas as medidas adotadas pelo Kuwait para manter sua estabilidade, garantir a segurança de cidadãos e residentes e proteger suas conquistas nacionais.