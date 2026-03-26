Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva de intensidade variada e céu parcialmente nublado nesta quinta-feira

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê para esta quinta-feira (26/03) céu parcialmente nublado a nublado, com formação de nuvens convectivas. Há previsão de chuva de intensidade variada em várias áreas.

Os ventos serão leves a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente durante a formação de nuvens, com rajadas mais fortes que podem provocar poeira e areia em suspensão e reduzir a visibilidade horizontal.

Em boletim diário, o NCM informou que os ventos, de sudeste a nordeste, terão velocidade entre 15 km/h e 30 km/h, com rajadas que podem chegar a 60 km/h.

No Golfo Arábico, o mar ficará de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos durante a formação de nuvens. No mar de Omã, as condições serão de pouco agitado a moderado, com possibilidade de ficar agitado ocasionalmente durante a atividade de nuvens.