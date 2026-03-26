Defesas aéreas do Kuwait abatem dois drones

KUWAIT, 26 de março de 2026 (WAM) — A força de prontidão da Guarda Nacional do Kuwait interceptou e destruiu dois drones hostis nas áreas sob sua responsabilidade na madrugada desta quinta-feira (26/03).

A medida faz parte dos esforços contínuos para proteger a segurança nacional e resguardar instalações vitais contra possíveis ameaças, afirmou o porta-voz da Guarda Nacional, general de brigada Jadaan Fadhel, em comunicado.

A Guarda Nacional do Kuwait, em coordenação com o Exército, as forças policiais e o Corpo de Bombeiros do país, mantém o mais alto nível de prontidão para defender a segurança e a estabilidade nacionais diante de quaisquer ameaças potenciais, acrescentou Jadaan.