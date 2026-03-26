Emirados enviam 328º comboio de ajuda a Gaza com 270 toneladas de roupas infantis

GAZA, 26 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram o 328º comboio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza como parte da operação Chivalrous Knight 3, transportando uma carga de roupas infantis.

O comboio, que já chegou a Gaza, é composto por 15 caminhões carregados com 270 toneladas de roupas para crianças, com o objetivo de apoiar famílias palestinas e atender às necessidades básicas das crianças em meio às difíceis condições humanitárias no território.

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos de ajuda dos Emirados para apoiar os palestinos e prestar assistência às crianças afetadas pela crise.

A remessa contou com o apoio de várias organizações humanitárias e beneficentes dos Emirados, incluindo o Crescente Vermelho dos Emirados, a Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a Sharjah Charity International, a Fundação Zayed for Good, a Organização Internacional de Caridade, a Fundação de Caridade Easa Saleh Al Gurg e a Fundação de Caridade e Humanitária Saqr bin Mohammed Al Qasimi.

Enquanto isso, a equipe humanitária dos Emirados em Al Arish, no Egito, mantém operações ininterruptas por meio do centro logístico de ajuda humanitária dos Emirados, recebendo, classificando e despachando assistência de acordo com as necessidades dentro de Gaza, para garantir um fluxo contínuo de ajuda.

A operação Chivalrous Knight 3 reforça o compromisso humanitário contínuo dos Emirados em apoiar os palestinos em Gaza, por meio de comboios regulares de ajuda que entregam alimentos, suprimentos médicos e roupas.