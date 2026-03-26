Ministro da Energia e Infraestrutura afirma que sistema de abastecimento e transporte dos Emirados opera com eficiência; estabilidade do mercado está garantida

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O ministro da Energia e Infraestrutura e presidente do Comitê de Abastecimento e Transporte, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmou que o sistema de transporte e as cadeias de suprimento dos Emirados Árabes Unidos continuam operando com eficiência e regularidade dentro de um modelo integrado marcado por resiliência e prontidão. Segundo ele, isso garante o fluxo ininterrupto de bens e serviços, mantém a estabilidade do mercado e demonstra a capacidade do país de responder de forma eficaz a diferentes desdobramentos regionais.

Al Mazrouei declarou que o sistema de abastecimento e transporte dos Emirados é estruturado em um modelo nacional abrangente liderado pelo Comitê de Abastecimento e Transporte, com foco na continuidade das cadeias de suprimento e na regulação do transporte de cargas de forma a atender às necessidades estratégicas do país e aumentar a eficiência da gestão logística.

O ministro destacou que o comitê desempenha papel central no desenvolvimento e na implementação de mecanismos operacionais e regulatórios flexíveis, incluindo o monitoramento do movimento de cargas, a definição de rotas de distribuição e a coordenação com entidades federais e locais. Segundo ele, essas medidas reforçam a prontidão do país, sustentam as cadeias de suprimento e aumentam a eficiência do sistema logístico.

Al Mazrouei acrescentou que um grupo nacional dedicado ao setor de abastecimento e transporte foi formado para supervisionar as operações de carga em todo o país, fortalecer rotas alternativas e monitorar continuamente os mercados, garantindo o fluxo eficiente e estável de bens essenciais e ampliando a capacidade de resposta a novos cenários e desafios urgentes.

“O comitê adotou um conjunto de medidas regulatórias e de supervisão, incluindo a avaliação das necessidades do país em relação a bens essenciais, a atualização das listas de prioridades e a aprovação de planos operacionais integrados em cooperação com operadores portuários, abrangendo operações de movimentação, transporte e armazenamento, de forma a garantir a continuidade dos fluxos comerciais”, afirmou.

O ministro também destacou a adoção de medidas de flexibilização relacionadas às exigências de licenciamento para empresas de transporte, tanto marítimo quanto terrestre, além do apoio a prestadores de serviços logísticos, o que contribui para aumentar a eficiência operacional e assegurar a continuidade dos serviços.

Al Mazrouei afirmou ainda que os Emirados adotaram uma abordagem proativa para desenvolver seu sistema de abastecimento, com investimentos em infraestrutura avançada, lançamento de iniciativas flexíveis e fortalecimento de parcerias com o setor privado, considerado um pilar essencial na operação e gestão das cadeias de suprimento.

Segundo ele, os portos do país demonstraram alta eficiência operacional diante das circunstâncias atuais, apoiados por sistemas avançados de gestão e capacidade flexível, além do cumprimento rigoroso de procedimentos regulatórios, incluindo a gestão do tráfego de embarcações conforme prioridades estabelecidas e a apresentação de relatórios operacionais periódicos, garantindo a fluidez das operações e a continuidade do transporte de mercadorias.

O ministro acrescentou que a prontidão dos ativos marítimos na costa leste foi ampliada e que eles operam em plena capacidade, atuando como um eixo logístico estratégico que sustenta a continuidade do comércio, com a participação de operadores portuários de todo o país.

Al Mazrouei ressaltou ainda a implementação de um plano operacional integrado para os setores de transporte rodoviário e ferroviário, que inclui a reorganização de rotas e horários de circulação de caminhões, além do reforço da conexão com centros de armazenamento, contribuindo para acelerar o fluxo de cargas e melhorar a eficiência operacional.

Ele afirmou também que o país mantém o monitoramento contínuo das embarcações em suas águas territoriais, em coordenação com as autoridades competentes, dentro de um modelo avançado de supervisão que garante altos níveis de segurança marítima.

O ministro ressaltou ainda que os Emirados seguem fortalecendo a integração regional por meio da coordenação contínua com países do Conselho de Cooperação do Golfo, facilitando o fluxo de mercadorias e aumentando a resiliência das cadeias de suprimento.

Como indicador adicional de continuidade e eficiência operacional, os portos do país movimentaram mais de 25 mil contêineres desde o início de março de 2026, evidenciando a prontidão do sistema logístico e sua capacidade de manter o ritmo das operações com eficiência e estabilidade.

Al Mazrouei concluiu que esses esforços representam um modelo avançado dos Emirados na gestão de cadeias de suprimento, baseado em proatividade, integração e parceria, além de reforçar a segurança econômica e consolidar a posição do país como um dos principais polos globais nos setores de transporte e logística.