Reservas de ouro do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos passam de US$ 11,7 bilhões

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos registrou aumento de 13,6% em suas reservas de ouro em janeiro de 2026, que atingiram um novo recorde de 43,05 bilhões de dirhams (US$ 11,7 bilhões) ao fim do mês. No fim de dezembro de 2025, o valor era de 37,9 bilhões de dirhams (US$ 10,3 bilhões). Trata-se de um crescimento de 5,1 bilhões de dirhams (US$ 1,4 bilhão), segundo o boletim estatístico mensal divulgado nesta quinta-feira (26/03).

Na comparação anual, as reservas de ouro do banco central cresceram mais de 75% no último ano, com aumento de cerca de 18,48 bilhões de dirhams (US$ 5 bilhões) em relação aos 24,57 bilhões de dirhams (US$ 6,7 bilhões) registrados no fim de janeiro de 2025.

O boletim também mostra que os depósitos à vista somaram 1,25 trilhão de dirhams (US$ 341,7 bilhões) no fim de janeiro, frente a cerca de 1,264 trilhão de dirhams (US$ 344,1 bilhões) no fim de dezembro de 2025.

Os depósitos de poupança totalizaram 413,56 bilhões de dirhams (US$ 112,6 bilhões) no fim de janeiro de 2026, frente a 400,51 bilhões de dirhams (US$ 109,1 bilhões) no fim de dezembro de 2025. Já os depósitos a prazo alcançaram cerca de 1,18 trilhão de dirhams (US$ 322,9 bilhões) no fim de janeiro de 2026, frente a 1,16 trilhão de dirhams (US$ 317,2 bilhões) no fim de dezembro de 2025.