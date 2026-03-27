Trump suspende por 10 dias operações contra instalações energéticas do Irã

WASHINGTON, 27 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, anunciou a suspensão por dez dias das operações voltadas a instalações energéticas do Irã, medida que ficará em vigor até 6 de abril de 2026.

A decisão representa uma prorrogação de dez dias da pausa atual e ocorre no contexto das negociações em andamento.

Em mensagem publicada na rede Truth Social, Trump afirmou que a medida atende a um pedido do governo iraniano e disse que as negociações “estão indo muito bem”, apesar do que classificou como “declarações equivocadas em sentido contrário”.

O presidente americano confirmou que as comunicações continuarão nos próximos dias e demonstrou confiança no andamento do diálogo.