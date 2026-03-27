Nações Unidas alertam para agravamento da crise humanitária em Gaza após chuvas e bombardeios

NOVA YORK, 27 de março de 2026 (WAM) — O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) alertou para uma deterioração grave das condições humanitárias na Faixa de Gaza, após fortes chuvas que alagaram tendas e abrigos de pelo menos 120 famílias. O cenário ocorre em meio à continuidade dos ataques militares e a crescentes preocupações com a proteção de civis.

Bombardeios aéreos na quarta-feira (25/03) destruíram ou danificaram cerca de 45 abrigos para deslocados em Deir al-Balah. Avaliações iniciais realizadas por equipes da ONU e parceiros até a manhã de quinta-feira (26/03) indicam intensificação dos esforços para identificar as áreas mais afetadas e fornecer resposta rápida.

Equipes de ajuda trabalham para entregar assistência emergencial, incluindo lonas plásticas e materiais disponíveis para cobertura de solo, às famílias deslocadas.

O OCHA destacou que as operações de ajuda e as soluções sustentáveis enfrentam obstáculos severos, refletindo os desafios humanitários mais amplos em Gaza. Entre os principais entraves estão as restrições persistentes à entrada de materiais essenciais e as interrupções significativas nas cadeias de suprimento, que continuam a dificultar os esforços para aliviar o sofrimento da população afetada.