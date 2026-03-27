Al Taween, em Fujairah, registra maior volume de chuva do país com 47,9 mm

FUJAIRAH, 27 de março de 2026 (WAM) — O emirado de Fujairah registrou chuvas de diferentes intensidades devido à atuação de um sistema de baixa pressão que segue afetando os Emirados Árabes Unidos.

A área de Al Taween foi a que acumulou o maior volume de precipitação no país na quarta-feira, 25 de março, segundo o Centro Nacional de Meteorologia (NCM), com 47,9 milímetros.

Na sequência aparecem Al Marjan, em Ras Al Khaimah, com 39,7 milímetros; Khorfakkan, em Sharjah, com 33,3 milímetros; e Khatam Al Shiklah, em Abu Dhabi, com 31,6 milímetros.

As condições meteorológicas provocaram queda nas temperaturas e o aumento do fluxo de água em áreas montanhosas. As autoridades seguem orientando a população a redobrar a atenção e evitar áreas de escoamento em wadis para garantir a segurança diante da continuidade da instabilidade climática.