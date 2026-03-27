Shoukah, em Ras Al Khaimah, registra maior volume de chuva nos Emirados, com 77,5 mm nesta quinta-feira

ABU DHABI, 27 de março de 2026 (WAM) — Diversas regiões dos Emirados Árabes Unidos registraram chuvas de intensidade moderada a forte nesta quinta-feira (26/03), sob influência de condições climáticas instáveis.
O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que Shoukah, em Ras Al Khaimah, teve o maior volume de precipitação no país, com 77,5 milímetros. Kalba, em Sharjah, aparece em seguida, com 65,8 milímetros, seguida por Umm Al Gaf, também em Ras Al Khaimah, com 60,6 milímetros.
Wadi Al Tuwa, em Fujairah, registrou 57,2 milímetros de chuva, enquanto Al Dhaid, em Sharjah, teve 53,9 milímetros.
Os dados refletem o impacto contínuo das condições climáticas, com chuvas em diferentes regiões. As autoridades mantêm monitoramento constante para garantir a segurança da população.