Sharjah Charity International reforça monitoramento durante período de chuvas

SHARJAH, 27 de março de 2026 (WAM) — A Sharjah Charity International intensificou seu nível de prontidão, com a equipe de crises e desastres realizando reuniões diárias para acompanhar as condições em campo durante o período de chuvas.

A medida faz parte de um plano preventivo que busca garantir resposta rápida e apoio imediato aos moradores afetados pelas condições climáticas adversas, especialmente pelas chuvas intensas que podem provocar alagamentos repentinos.

O chefe da equipe de crises e desastres, Ali Mohammed Al Rashidi, afirmou que as reuniões diárias se concentram na avaliação em tempo real da situação, com elevação do nível de prontidão para lidar com mudanças súbitas nas condições climáticas.

Al Rashidi acrescentou que a equipe acompanha de perto a situação e adotou medidas antecipadas para assegurar resposta ágil.

No campo da saúde, Al Rashidi explicou que a entidade monitora a prontidão das equipes médicas e dos profissionais do Centro Médico da Sharjah Charity, em Khor Fakkan, para atender eventuais emergências decorrentes das condições climáticas, reforçando a capacidade de resposta do setor de saúde beneficente diante desse cenário.