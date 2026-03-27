Autoridade de Transporte de Ajman ativa plano de continuidade e reforça operação durante chuvas

AJMAN, 27 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Transporte de Ajman segue implementando seu plano operacional diante das atuais condições climáticas, com reforço das equipes de transporte público e táxis e monitoramento contínuo do fluxo de tráfego, em linha com o compromisso de garantir a segurança dos usuários e a continuidade dos serviços.

A entidade informou que motoristas e equipes operacionais trabalham 24 horas por dia para assegurar a fluidez do trânsito, adotando medidas para evitar áreas com acúmulo de água durante as chuvas por meio do uso de rotas alternativas, contribuindo para a segurança dos passageiros e garantindo a chegada aos destinos.

O diretor-geral da Autoridade de Transporte de Ajman, Omar Mohammed Lootah, afirmou que a instituição mantém alto nível de prontidão operacional em todas as circunstâncias. Segundo ele, as equipes atuam com base em planos estruturados que asseguram a continuidade dos serviços com eficiência, tendo a segurança dos passageiros como prioridade.

Lootah acrescentou que a Autoridade acompanha continuamente a evolução das condições climáticas em coordenação com os órgãos competentes, para garantir resposta rápida e adoção das medidas necessárias, mantendo a fluidez do tráfego e a segurança pública.

A organização reiterou sua plena prontidão para enfrentar quaisquer desdobramentos e reafirmou o compromisso de prestar serviços com os mais altos padrões de qualidade e segurança. A entidade também orientou o público a acompanhar seus canais oficiais para obter atualizações sobre os serviços de transporte.