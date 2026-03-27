Bahrein intercepta e destrói 154 mísseis e 362 drones desde início de ataques do Irã

MANAMA, 27 de março de 2026 (WAM) — O Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein informou que os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 154 mísseis balísticos e 362 drones direcionados ao país desde o início da agressão iraniana, descrita como hostil e terrorista.

“O uso de mísseis balísticos e drones contra áreas civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. Esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regional", declarou a Bahrain News Agency (BNA) ao citar uma declaração do Comando Geral.