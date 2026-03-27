Fujairah não registra bloqueios e mantém trânsito fluindo

FUJAIRAH, 27 de março de 2026 (WAM) — O trânsito segue fluindo normalmente em todas as vias internas e externas do emirado de Fujairah, sem registro de interdições, informou o Escritório de Mídia de Fujairah nesta sexta-feira (27/03).

As autoridades afirmaram que equipes de resposta atuam 24 horas por dia, com apoio de equipamentos especializados para remover acúmulos de água e minimizar impactos no tráfego.

O Comando-Geral da Polícia de Fujairah informou que todos os pontos de entrada e saída do emirado permanecem abertos desde as primeiras horas da manhã.

Autoridades policiais orientaram os motoristas a seguir as recomendações de segurança e verificar as condições dos veículos antes de se deslocarem para áreas desérticas ou de difícil acesso. Em caso de emergência, os condutores podem solicitar assistência pelo telefone 8003772.