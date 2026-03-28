Polícia de Abu Dhabi atende 117 mil ocorrências durante período de chuvas intensas

ABU DHABI, 28 de março de 2026 (WAM) — A Polícia de Abu Dhabi atendeu 117 mil ocorrências registradas pelos centros de operações em Abu Dhabi, Al Ain e Al Dhafra desde 21 de março, durante o período de condições climáticas adversas no emirado, e destacou a prontidão e a rapidez de resposta por meio de um sistema integrado de equipes de campo e técnicas.

A corporação informou que patrulhas de trânsito e segurança atuaram 24 horas por dia para reforçar a segurança viária, organizar o fluxo de veículos e responder imediatamente a emergências, em coordenação com as autoridades competentes, contribuindo para a segurança da população.