Centro Nacional de Meteorologia prevê instabilidade até o início de abril e retorno de chuvas a partir de terça-feira

ABU DHABI, 28 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê condições de instabilidade nos Emirados Árabes Unidos nos próximos dias, com queda nas temperaturas, seguida por período de relativa estabilidade, antes do retorno das chuvas a partir de terça-feira (31/03) até 1º de abril.
O órgão informou que o tempo neste sábado será úmido pela manhã em algumas áreas do interior e parcialmente nublado, com redução das temperaturas. Os ventos soprarão de noroeste, de fracos a moderados, com rajadas ocasionais que podem levantar poeira, entre 15 e 25 km/h, chegando a 40 km/h. O mar ficará agitado no Golfo Arábico e no Mar de Omã.
No domingo (29/03), o tempo será estável a parcialmente nublado, com ventos de noroeste de fracos a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente e levantar poeira, nas mesmas velocidades. O mar permanecerá de agitado a moderado no Golfo Arábico e agitado no Mar de Omã.
Na segunda-feira (30/03), o tempo seguirá estável a parcialmente nublado, com aumento de nebulosidade à noite nas regiões oeste e nas ilhas. Os ventos continuarão de noroeste, de fracos a moderados, com rajadas ocasionais e possibilidade de poeira. O mar ficará de agitado a moderado no Golfo Arábico e no Mar de Omã.
Na terça-feira (31/03), o tempo será parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com possibilidade de chuva de fraca a moderada intensidade em áreas isoladas, acompanhada de elevação das temperaturas. Os ventos soprarão de sudeste a nordeste, de fracos a moderados, podendo se intensificar, com velocidades entre 10 e 25 km/h, chegando a 35 km/h. O mar ficará de calmo a moderado no Golfo Arábico e no Mar de Omã.
Na quarta-feira (01/04), o tempo será parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com possibilidade de chuva de fraca a moderada intensidade em áreas isoladas, podendo ser forte no norte e no leste durante o dia, com queda nas temperaturas, especialmente nas regiões oeste.
Os ventos serão de sudeste a nordeste, de fracos a moderados, podendo se intensificar, tornando-se de noroeste a sudoeste moderados a fortes em alguns momentos, especialmente no mar, com velocidades entre 15 e 25 km/h, chegando a 45 km/h. O mar ficará de agitado a muito agitado no Golfo Arábico e de moderado a agitado no Mar de Omã.