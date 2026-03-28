Porto de Salalah, em Omã, é alvo de ataque com dois drones; trabalhador fica ferido

MUSCAT, 28 de março de 2026 (WAM) — Uma fonte de segurança de Omã informou que o porto de Salalah foi alvo de um ataque com dois drones, deixando um trabalhador estrangeiro ferido com lesões moderadas.

Segundo a agência oficial Oman News Agency, uma das gruas das instalações portuárias sofreu danos limitados.

A fonte acrescentou que o sultanato de Omã condena os ataques, classificados como flagrantes, e reafirma o compromisso de adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança do país e das pessoas que vivem em seu território.