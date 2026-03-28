Autoridades anunciam fim das condições climáticas adversas nos Emirados

ABU DHABI, 28 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), em coordenação com o Ministério do Interior, o Centro Nacional de Meteorologia (NCM) e outros parceiros, realizou uma reunião da equipe conjunta de avaliação para revisar os desdobramentos da recente situação climática no país.

Durante o encontro, foi analisado o relatório meteorológico do NCM, que confirmou o fim das condições climáticas adversas em todas as regiões dos Emirados Árabes Unidos e a estabilização do tempo.

A equipe elogiou os esforços do Ministério do Interior e das entidades envolvidas durante o período de instabilidade, bem como o nível de prontidão e resposta. Destacou também a importância de manter o monitoramento das condições climáticas e de buscar informações em fontes oficiais.

Segundo o comunicado, essas ações fazem parte de um sistema integrado de coordenação e cooperação entre as autoridades competentes, contribuindo para reforçar a segurança pública, proteger a população e elevar a capacidade de resposta do país a diferentes situações e emergências.