Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Ucrânia discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 28 de março de 2026 (WAM) — O líder dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, discutiram os desdobramentos de segurança na região em meio à escalada militar em curso, bem como seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional, a navegação internacional e a economia global.

Mohamed bin Zayed recebeu Zelenskyy em Abu Dhabi durante visita de trabalho do presidente ucraniano e destacou que o encontro reflete a solidez das relações entre os dois países.

A reunião também tratou da agressão iraniana em curso, classificada como terrorista, contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis.

Zelenskyy reiterou a condenação a essa agressão e afirmou que ela constitui violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de comprometer a paz e a segurança regional e internacional.

Mohamed bin Zayed afirmou que os Emirados lidam com a situação com sabedoria e contenção, refletindo o compromisso de evitar novas tensões e crises na região. O presidente destacou que o país continuará a defender sua soberania com determinação diante de ataques terroristas contra civis e infraestruturas. Afirmou também que os Emirados seguem preparados para enfrentar todas as ameaças e mantêm o pleno direito à autodefesa, de acordo com o direito internacional.

Os dois lados discutiram ainda oportunidades para ampliar a cooperação bilateral no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os Emirados e a Ucrânia.

Mohamed bin Zayed reiterou o apoio dos Emirados a esforços e iniciativas voltados à obtenção de uma paz duradoura na Ucrânia.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e autoridades, participaram da reunião.

Zelenskyy chegou anteriormente aos Emirados, onde foi recebido no aeroporto pelo ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, acompanhado por autoridades.