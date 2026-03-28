Autoridades de Abu Dhabi registram terceiro incêndio perto da KEZAD; total de feridos sobe para 6

ABU DHABI, 28 de março de 2026 (WAM) — Autoridades de Abu Dhabi confirmaram o registro de um terceiro incêndio nas proximidades da Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD, na sigla em inglês), relacionado ao incidente anterior causado pela queda de estilhaços após a interceptação de um míssil balístico pelos sistemas de defesa aérea.

As autoridades também informaram um novo ferido — um cidadão paquistanês — elevando para seis o número total de pessoas atingidas, com lesões de leve a moderada.

O Escritório de Mídia de Abu Dhabi informou que os três incêndios já foram controlados e que as equipes seguem na fase de rescaldo. As autoridades orientaram a população a buscar informações apenas em fontes oficiais e a evitar a disseminação de rumores ou conteúdos não verificados.