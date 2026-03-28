Defesas aéreas dos Emirados interceptam 20 mísseis balísticos e 37 drones

ABU DHABI, 28 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram neste 28 de março 20 mísseis balísticos e 37 drones lançados pelo Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas do país interceptaram um total de 398 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.872 veículos aéreos não tripulados.

Os ataques resultaram na morte de dois membros das Forças Armadas em serviço, além de um contratante civil marroquino vinculado às Forças Armadas, bem como oito vítimas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina e indiana.

Ao todo, 178 pessoas ficaram feridas, com lesões que variam de leves a moderadas e graves. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.