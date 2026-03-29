Ministro das Relações Exteriores dos Emirados conversa com autoridades sobre as consequências dos ataques terroristas não provocados do Irã contra o país

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com autoridades e ministros das Relações Exteriores sobre as consequências dos ataques com mísseis do Irã, classificados como não provocados e terroristas, contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com o presidente do Quênia, William Ruto; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Mohammed Hussein; o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António; e o ministro interino das Relações Exteriores do Afeganistão, Mawlawi Amir Khan Muttaqi.

As conversas abordaram os impactos desses desdobramentos sobre a segurança e a estabilidade regional, além de seus efeitos sobre a economia global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed, os outros ministros e as autoridades condenaram os ataques com mísseis, classificados como não provocados e terroristas, afirmando que representam uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de uma ameaça direta à segurança, à soberania dos Estados e à estabilidade regional. Também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial e garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as ligações, o ministro dos Emirados agradeceu a solidariedade demonstrada por países aliados e parceiros e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão em segurança.

As conversas também destacaram a importância de fortalecer a cooperação internacional e os esforços conjuntos para preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional e atender às aspirações dos povos da região por desenvolvimento inclusivo e sustentável.