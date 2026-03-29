Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem do líder sírio

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, sobre as relações entre os dois países.

A mensagem foi entregue ao vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, durante reunião com o ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Síria, Assad Hassan Al-Shaibani.

A reunião também tratou das repercussões dos ataques com mísseis do Irã, classificados como não provocados e terroristas, contra os Emirados e outros países da região.

Abdullah bin Zayed e Al-Shaibani condenaram os ataques e afirmaram o direito dos países afetados de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Al-Shaibani afirmou a plena solidariedade da Síria com os Emirados e o apoio às medidas adotadas para garantir a segurança e a estabilidade do país.

Abdullah bin Zayed agradeceu ao ministro sírio pelo apoio demonstrado.

Os dois chanceleres discutiram ainda as relações entre os países, a cooperação conjunta e formas de ampliá-las em benefício mútuo e do desenvolvimento de suas populações.

Ao receber o ministro sírio, Abdullah bin Zayed reiterou o apoio dos Emirados ao povo sírio e aos esforços voltados ao desenvolvimento abrangente e à prosperidade econômica sustentável.

A reunião também abordou os desdobramentos regionais, com destaque para a importância de priorizar o diálogo e os meios diplomáticos para resolver crises e questões pendentes, contribuindo para a segurança regional e internacional.

O ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar e o vice-ministro de Estado xeique Nahyan bin Saif bin Mohammed Al Nahyan participaram da reunião.