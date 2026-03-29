Presidente dos Emirados e da Ucrânia discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, discutiram os desdobramentos de segurança na região em meio à escalada militar, incluindo os impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional, a navegação e a economia global.

A reunião também tratou da agressão terrorista iraniana contínua contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis.

Zelenskyy reiterou a condenação a essa agressão e afirmou que ela constitui violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de comprometer a paz e a segurança regional e internacional.

Os dois lados discutiram oportunidades para ampliar a cooperação bilateral no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os Emirados e a Ucrânia, reafirmando o compromisso com seus objetivos.

Mohamed bin Zayed reiterou o apoio dos Emirados a esforços e iniciativas voltados à obtenção de uma paz duradoura na Ucrânia.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e autoridades, participaram da reunião.

Zelenskyy chegou anteriormente aos Emirados, onde foi recebido no aeroporto pelo ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, acompanhado por autoridades.