Emirados Árabes Unidos condenam ataque à residência do presidente do Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque à residência de Nechirvan Barzani, presidente da Região do Curdistão do Iraque, na província de Dohuk, e manifestaram preocupação com o ocorrido.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou solidariedade ao presidente Barzani e à sua família, bem como ao governo do Iraque e ao Governo Regional do Curdistão neste momento.

O ministério reiterou a condenação a esse tipo de ato criminoso e a rejeição a todas as formas de violência que busquem comprometer a segurança e a estabilidade.