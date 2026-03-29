Presidente dos Emirados Árabes Unidos liga para líder do Curdistão iraquiano e condena ataque à sua residência

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o presidente da Região do Curdistão do Iraque, Nechirvan Barzani, na qual condenou o ataque terrorista à sua residência na província de Dohuk.

Mohamed bin Zayed reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todos os esforços para fortalecer a segurança do Iraque e da Região do Curdistão.

Barzani agradeceu ao presidente dos Emirados pelo apoio ao Iraque de forma geral e à Região do Curdistão em particular.

A ligação também tratou da agressão terrorista iraniana contínua contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis.

Barzani reiterou a condenação a essa agressão e afirmou que ela constitui violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de comprometer a paz e a segurança regional e internacional.