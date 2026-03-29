Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Congo discutem situação regional e cooperação bilateral

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, para discutir os desdobramentos recentes na região e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional, além dos efeitos sobre a economia global.

Os dois líderes também trataram da agressão terrorista iraniana contínua contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis, destacando que essas ações violam a soberania e o direito internacional e comprometem a estabilidade regional.

Sassou Nguesso condenou os ataques e afirmou a solidariedade do Congo aos Emirados Árabes Unidos em relação às medidas adotadas para proteger a segurança, a estabilidade e a integridade territorial do país, além de garantir a segurança da população e dos residentes.

A ligação também abordou oportunidades para ampliar a cooperação bilateral no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países, com reafirmação do compromisso de ambas as partes com seus objetivos.

Mohamed bin Zayed parabenizou Sassou Nguesso pela reeleição como presidente do Congo e desejou sucesso na promoção do progresso e da prosperidade do país. Sassou Nguesso agradeceu e expressou votos de fortalecimento contínuo das relações entre as duas nações.