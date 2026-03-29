Presidente dos Emirados Árabes Unidos e senadora dos Estados Unidos discutem situação regional

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, realizou uma reunião virtual com a senadora dos Estados Unidos Joni Ernst, na qual discutiram a cooperação estratégica entre os dois países e o compromisso conjunto de fortalecer ainda mais os laços em benefício mútuo.

A reunião também tratou dos desdobramentos na região e de seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional.

Os dois também discutiram a continuidade dos ataques terroristas iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis, condenados por Joni Ernst. A senadora afirmou que eles representam uma violação da soberania e do direito internacional e de suas normas.

O encontro contou com a participação do embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos, Yousef Al Otaiba.