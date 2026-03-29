Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista não provocado do Irã contra o Kuwait

ABU DHABI, 29 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes o ataque terrorista não provocado do Irã contra uma base militar no Kuwait, que deixou 10 integrantes das Forças Armadas feridos, em uma violação flagrante do direito internacional.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a agressão representa uma violação da soberania do Kuwait e uma ameaça à sua segurança e estabilidade, além de configurar uma escalada perigosa que coloca em risco a segurança dos países do Conselho de Cooperação do Golfo e da região.

Os Emirados expressaram solidariedade total ao Kuwait e destacaram apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança e a estabilidade do país, além de desejar pronta recuperação aos feridos no ataque.