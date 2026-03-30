Tempo será estável a parcialmente nublado nesta segunda-feira, prevê Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta segunda-feira (30/03) será estável a parcialmente nublado, com aumento de nebulosidade à noite nas regiões oeste e nas ilhas.
Os ventos devem variar de fracos a moderados, com rajadas ocasionais que podem levantar poeira.
Em boletim diário, o órgão informou que os ventos soprarão de noroeste a sudoeste, com velocidade entre 15 e 25 km/h, podendo chegar a 45 km/h. O mar no Golfo Arábico ficará de agitado a moderado. A primeira maré alta ocorrerá às 11h03, a segunda às 00h55, a primeira maré baixa às 03h18 e a segunda às 06h05.
No Mar de Omã, o mar também ficará de agitado a moderado. A primeira maré alta ocorrerá às 07h52, a segunda às 20h32, a primeira maré baixa às 14h12 e a segunda às 02h51.