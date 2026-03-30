Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos condena ataques à infraestrutura civil na região

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, condenou nos termos mais veementes os ataques e as ameaças contra infraestruturas e instalações civis na região, incluindo escolas, universidades, hospitais, usinas de dessalinização, instalações de energia, centros de transporte e áreas residenciais.

Segundo o ministro, essas ações representam uma violação grave e flagrante dos princípios e normas do direito internacional e não podem, em nenhuma circunstância, ser aceitas ou justificadas. Ele afirmou que os ataques resultaram na morte e no ferimento de civis, além de espalhar medo entre milhões de pessoas na região.

Abdullah bin Zayed destacou que transformar instalações de energia, portos, aeroportos e rotas marítimas internacionais em alvos militares não ameaça apenas Estados, mas também representa riscos severos à estabilidade da economia global e às cadeias de suprimento, além de comprometer a segurança regional e internacional.

O ministro afirmou que a infraestrutura civil não deve ser tratada como teatro de guerra e que o ataque a ela constitui uma escalada perigosa e uma linha vermelha que não será tolerada em nenhuma circunstância.

Abdullah bin Zayed defendeu o fim imediato das hostilidades e a garantia, sem exceções, da proteção de civis e da infraestrutura civil, alertando para as graves consequências dessas violações.