Kuwait relata danos em usina de energia e dessalinização após ataque iraniano; trabalhador indiano morre

KUWAIT, 30 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Eletricidade, Água e Energias Renováveis do Kuwait informou neste domingo (29/03) que um edifício em uma usina de energia e dessalinização foi danificado em um ataque iraniano, que resultou na morte de um trabalhador indiano.

Segundo a agência oficial Kuwait News Agency (KUNA), a porta-voz do ministério, Fatima Jawhar Hayat, afirmou que equipes técnicas e de emergência atuaram imediatamente para lidar com as consequências do incidente, de acordo com o plano de contingência.

Hayat destacou que as operações seguem funcionando com eficiência, em coordenação com as autoridades de segurança e os órgãos competentes, para garantir a estabilidade do sistema e a segurança das áreas afetadas.