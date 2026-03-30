Arábia Saudita intercepta 5 mísseis balísticos na Província Oriental

RIAD, 30 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou nesta segunda-feira (30/03) que detectou e interceptou cinco mísseis balísticos em direção à Província Oriental do país.

A informação foi divulgada pela agência oficial Saudi Press Agency (SPA, na sigla em inglês), que citou o porta-voz do ministério, major-general Turki Al-Malki. O Ministério da Defesa saudita já havia anunciado anteriormente a detecção e destruição de um míssil de cruzeiro com destino à mesma região.