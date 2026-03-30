Emirados Árabes Unidos terão chuva variável até quarta-feira, prevê Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos serão afetados por um sistema de baixa pressão fraco, acompanhado por nebulosidade que se desloca de oeste para leste. A atividade de nuvens deve aumentar a partir do início de terça-feira (31/03) e seguir até o meio-dia de quarta-feira (01/04).

Em comunicado, o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que há previsão de chuva de fraca a moderada intensidade em áreas isoladas, com possibilidade de precipitações fortes em alguns momentos, especialmente nas regiões norte e leste do país.

Os ventos devem soprar de sudeste a nordeste, de fracos a moderados, com rajadas ocasionais associadas à formação de nuvens. A partir da tarde de quarta-feira, devem mudar para noroeste, tornando-se moderados a fortes em alguns momentos, especialmente no mar, podendo levantar poeira e areia em áreas expostas, além de provocar queda nas temperaturas.

As condições do mar variam de calmas a moderadas, podendo ficar agitadas com a formação de nuvens. A partir da tarde de quarta-feira, o Golfo deve apresentar mar de agitado a muito agitado em alguns períodos, enquanto o Mar de Omã ficará ocasionalmente agitado.