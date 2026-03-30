Campeonato Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro na Coreia do Sul distribui 56 medalhas

SEUL, 30 de março de 2026 (WAM) — O Campeonato Nacional Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro na Coreia do Sul terminou neste domingo (30/03), com ampla participação internacional e disputas em diferentes categorias de peso, faixas e idades, incluindo infantil, juvenil e adulto, masculino e feminino.

A competição, no Bucheon Songnae Sports Centre Hall, em Seul, apresentou alto nível técnico e confrontos intensos entre os atletas. Ao todo, foram distribuídas 56 medalhas aos melhores colocados — 26 de ouro, 21 de prata e 9 de bronze — em um ambiente competitivo que reflete o crescimento do jiu-jítsu na Ásia e o aumento do interesse global pela modalidade.

A Coreia do Sul liderou o quadro geral, com 13 medalhas de ouro, 13 de prata e 9 de bronze, destacando sua força no esporte e os efeitos positivos de sediar o campeonato no desenvolvimento de talentos locais. A Mongólia ficou em segundo lugar, com 9 ouros, 3 pratas e 7 bronzes, enquanto o Peru terminou em terceiro, com 1 ouro e 1 prata.

Eventos pelo mundo

Paralelamente, o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Festival em Moscou também foi concluído neste domingo (30/03), com a participação de mais de 1.000 atletas de diversas idades. O evento distribuiu 680 medalhas — 251 de ouro, 238 de prata e 191 de bronze.

Outro destaque foi o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Festival em Luanda, encerrado no mesmo dia, com a participação de centenas de atletas de países como Angola, Líbano, Argentina, África do Sul e Brasil. Foram entregues 236 medalhas, sendo 104 de ouro, 84 de prata e 48 de bronze.

A realização desses eventos integra os esforços do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro para ampliar a presença global do esporte e apoiar seus planos estratégicos em diferentes continentes.

O gerente-geral do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, Tariq Al Bahri, afirmou que o campeonato e os festivais atingiram seus objetivos técnicos e organizacionais e contribuíram para promover o jiu-jítsu na Coreia do Sul, na Rússia e em Angola.

“O campeonato na Coreia teve forte participação e alto nível técnico, refletindo o sucesso contínuo dos eventos do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro em todo o mundo e seu papel na expansão da modalidade e na oferta de plataformas profissionais para atletas de diferentes nacionalidades”, afirmou.

Al Bahri acrescentou que a organização segue expandindo seus torneios globalmente, alinhada à visão da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, principal promotora da modalidade no mundo. Segundo ele, os eventos já são realizados em mais de 150 países, com mais de 250 torneios por ano, consolidando a entidade como a maior organizadora de competições de jiu-jítsu no mundo.