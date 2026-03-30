Bahrein intercepta e destrói 182 mísseis e 398 drones desde o início de ataques iranianos

MANAMA, 30 de março de 2026 (WAM) — O Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein (BDF, na sigla em inglês) informou que os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 182 mísseis balísticos e 398 drones lançados contra o país desde o início da agressão terrorista iraniana.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Bahrain News Agency (BNA), o comando destacou que o uso de mísseis balísticos e drones contra áreas civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

“Esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regional”, ressaltou ainda o texto.