Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo condena ataque iraniano a base militar no Kuwait

RIAD, 30 de março de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, condenou o ataque iraniano contra uma base das Forças Armadas do Kuwait.

Em comunicado, Albudaiwi afirmou que o ataque evidencia intenções hostis do Irã contra o Kuwait e outros países do Golfo, classificando-o como uma violação grave da soberania e um ataque direto a instalações militares. Segundo ele, o episódio representa uma escalada perigosa que ameaça a segurança e a estabilidade regional.

Albudaiwi reafirmou a solidariedade do CCG ao Kuwait e reiterou apoio a todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua soberania, segurança e estabilidade.