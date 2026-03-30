Emirados Árabes Unidos participam da 14ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio em Camarões

YAOUNDÉ, Camarões, 30 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram da 14ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (WTO, na sigla em inglês), realizada na capital de Camarões, Yaoundé.

A delegação emiradense foi liderada por Fahad Al Gergawi, subsecretário do Ministério do Comércio Exterior, e contou com representantes do ministério, do Ministério das Relações Exteriores, do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e da missão do país junto à Organização Mundial do Comércio em Genebra.

Durante o evento, Al Gergawi afirmou que medidas comerciais restritivas ameaçam fragmentar a economia global, enfraquecer o crescimento econômico e elevar pressões inflacionárias e taxas de desemprego. Segundo ele, os Emirados também atuaram para mobilizar apoio internacional a fim de manter os fluxos comerciais e reforçar a resiliência da economia global diante do cenário atual.

“O participação dos Emirados na conferência ocorre em um contexto de profundas transformações e desafios sem precedentes para o sistema de comércio global. Diante do aumento dos riscos de guerras comerciais e tarifas, e do retorno de barreiras ao fluxo de bens, o país mantém o compromisso de preservar os benefícios de um comércio aberto e baseado em regras. A presença em Camarões reflete o papel dos Emirados como ator relevante no comércio internacional e o interesse em construir consenso em torno de medidas favoráveis ao comércio e contrárias ao protecionismo”, afirmou.

Al Gergawi acrescentou que a abertura econômica dos Emirados e sua integração às cadeias globais de suprimentos podem servir de modelo para outros países, especialmente diante do crescimento recorde do comércio. Em 2025, o comércio exterior não petrolífero do país alcançou 3,8 trilhões de dirhams (US$ 1,03 trilhão), alta de 27% em relação a 2024, impulsionada pelo aumento das exportações e pelo programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA), que amplia o acesso dos exportadores a cerca de um quarto da população mundial.

À margem da conferência, a delegação emiradense também buscou fortalecer parcerias e explorar novas oportunidades de cooperação comercial com países africanos. Foram realizadas também reuniões bilaterais com representantes da Áustria, Bahamas, Nova Zelândia, Peru, Guatemala e Costa Rica, entre outros.

A Conferência Ministerial é o principal órgão decisório da Organização Mundial do Comércio e reúne ministros e altos funcionários dos 166 países-membros. A edição deste ano é a segunda realizada em um país africano — após a conferência de 2015, em Nairóbi, no Quênia —, o que reforça o crescente protagonismo do continente no sistema multilateral de comércio.