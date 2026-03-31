Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos condena plano terrorista no Bahrein e reafirma solidariedade ao país

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, condenou o plano terrorista desarticulado no Bahrein, que envolvia uma célula ligada ao Hezbollah, organização proibida e classificada como terrorista, e que tentou colaborar com grupos no exterior em uma ação que ameaçava a segurança do país.

Abdullah bin Zayed reafirmou a plena solidariedade e o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todas as medidas adotadas pelo Bahrein para proteger sua segurança e soberania. Ele também elogiou a atuação das autoridades de segurança do país pela eficiência e vigilância na desarticulação do plano e na identificação dos envolvidos.

O ministro destacou que a segurança do Bahrein é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos. Salientou ainda o apoio a todas as ações adotadas pelo país para manter a estabilidade, garantir a segurança de cidadãos e residentes e proteger suas conquistas nacionais.