Autoridades de Dubai respondem a incidente com drone envolvendo petroleiro do Kuwait

DUBAI, 31 de março de 2026 (WAM) — Autoridades competentes de Dubai respondem a um incidente envolvendo um drone que atingiu um petroleiro do Kuwait nas águas do emirado, na área de ancoragem “E”, nesta terça-feira (31/03).

Não houve registro de feridos. A segurança dos 24 tripulantes foi garantida, segundo o Escritório de Mídia de Dubai.

Equipes de combate a incêndio marítimo atuam para controlar as chamas e gerenciar a situação, de acordo com os protocolos de segurança e emergência.

As autoridades informaram que novas atualizações serão divulgadas à medida que mais informações estiverem disponíveis.