Mariam Al Shamsi, dos Emirados, é nomeada para o Comitê Feminino da Federação Mundial de Karatê

DUBAI, 31 de março de 2026 (WAM) — A Federação Mundial de Karatê (WKF, na sigla em inglês) anunciou a nomeação de Mariam Al Shamsi, integrante do conselho da Federação de Karatê dos Emirados Árabes Unidos, para o Comitê Feminino da entidade, em reconhecimento à sua competência e experiência em planejamento estratégico e às contribuições para o desenvolvimento da modalidade.

A federação emiradense destacou que a nomeação reflete o crescente reconhecimento internacional de talentos nacionais e reforça o papel das mulheres dos Emirados no desenvolvimento do setor esportivo.