Louvre Abu Dhabi lança programação para famílias e estudantes em abril

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O Louvre Abu Dhabi anunciou uma nova temporada de atividades voltadas a famílias e estudantes, inspiradas em seu acervo, reunindo os programas “Family Weekends” e “After School Activities”, com foco em aprendizado criativo a partir de obras. A programação convida famílias e alunos a interagir diretamente com as obras por meio de visitas guiadas e oficinas práticas.

Ao longo do mês, o programa “Family Weekends” oferece oficinas temáticas semanais baseadas na observação de objetos do acervo. Cada fim de semana é dedicado a um tema específico, com duas sessões gratuitas por dia, aos sábados e domingos.

A oficina “Picasso Inspired Family Portraits”, marcada para os dias 4 e 5 de abril, parte de obras da exposição Picasso, the Figure. Os participantes exploram a representação da família na obra do artista e criam retratos expressivos com camadas de transparência sobre papel.

Nos dias 11 e 12 de abril, a atividade “Make an Aluminium Foil Coin” propõe a criação de moedas comemorativas com papel-alumínio, inspiradas na coleção numismática do museu, abordando temas como valor, troca e memória entre civilizações.

Já a oficina “Design Your Travel Journal or Postcard”, nos dias 18 e 19 de abril, inspira-se na obra Oriental Bliss, de Paul Klee, e incentiva a criação de cartões-postais ou diários de viagem com base em experiências pessoais, explorando cores, linhas e padrões. Todas as atividades do “Family Weekends” são gratuitas e sem necessidade de inscrição prévia.

Paralelamente, o programa “After School Activities” será realizado de abril até o fim de junho, com sessões para alunos de todas as idades conduzidas por educadores do museu, combinando aprendizado em galeria e prática criativa.

A atividade “Discover the Collection and Let’s Sketch”, às terças-feiras, aborda temas como patrimônio dos Emirados, arte islâmica e representação animal, com exercícios guiados de desenho.

Às quartas-feiras, o programa “Seek and Find: Quest for Materials” apresenta atividades interativas com enigmas e exploração de objetos, voltadas ao estudo de materiais e preservação. No mesmo dia, a sessão “Special Drawing at the Museum”, voltada a alunos mais velhos, foca em desenho de observação e registro visual.

Às quintas-feiras, atividades inspiradas em Pablo Picasso, incluindo obras como Woman with a Mandolin e Paloma, guiam os participantes pela exposição Picasso, the Figure, seguidas de oficinas práticas sobre retrato e forma.

O Louvre Abu Dhabi informou que famílias e estudantes estão convidados a participar das atividades, e que os pais também podem integrar visitas guiadas diárias gratuitas oferecidas até 30 de abril.